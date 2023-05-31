حضري مافن السبانخ لفطار صحي غني بالحديد والفيتامينات

مافن السبانخ من اللوصفات اللذيذة والغنية بالحديد والمعادن الهامة لصحة جسمك، لذا يمكنك تحضيرها كوجبة فطار أو غذاء صحية تمدك بالطاقة وتعطيك التركيز المطلوب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وفوائدها المذهله.

مافن السبانخ

فوائد مافن السبانخ

التحكم في ضغط الدم

تحتوي السبانخ علي نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة منخفضة من الصوديوم وبذلك فهي مفيدة لمرضي إرتفاع ضغط الدم كما يسهم حمض الفوليك في مياه السبانخ علي تقليل إرتفاع ضغط الدم وتحقيق إسترخاء الأوعية الدموية وتقليل الإجهاد والتعب علي القلب والأوعية الدموية وزيادة وصول الأوكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة وتحسين وظائفها.

تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

تحتوي مياه السبانخ علي الزياكسانثين المضاد للأكسدة والذي يحمي العين من تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلي إعتام عدسة العين وتقليل تأثير الجذور الحرة الذي تعد سبب أساسي لحدوث إعتام عدسة العين.

علاج المشاكل العصبية

تحتوي السبانخ علي البوتاسيوم وحمض الفوليك وهي عناصر جيدة لعلاج المشاكل العصبية المختلفة مثل الزهايمر لذلك فهو فكرة جيدة للأفراد الذي يعانوا من مشاكل في الوظائف الإدراكية والمعرفية ، حيث يعمل البوتاسيوم علي زيادة تدفق الدم إلي الدماغ وتحسين التركيز والإدراك.

طريقة عمل مافن السبانخ

المقادير

- السبانخ : 250 غراماً

- البيض : 2 حبة

- دقيق : 350 غراماً

- لبن : كوب

- ملح : رشّة

- خميرة : ملعقة صغيرة

- جبن فيتا : 200 غم

- الزيتون : 5 غرام

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي القليل من الزيت في مقلاة كبيرة على نار عالية.

أضيفي السبانخ إلى الزيت واتركيه على النار قليلاً وقلبي.

ضعي الدقيق والخميرة والملح في طبق كبير الحجم وقلبي جيداً.

ضعي البيض واللبن وزيت الزيتون في طبق آخر وقلبي جيداً.

أضيفي الدقيق تدريجياً إلى البيض مع التحريك باستمرار.

أضيفي السبانخ والجبن والزيتون إلى مزيج الدقيق والبيض واخلطي المكونات جيداً مع بعضها.

ضعي الخليط في صينية المافن ثم أدخلي الصينية للفرن.

اتركي الصينية حتى يصبح الخليط ذهبي اللون، وأخرجيها واتركيها تهدأ قليلاً قبل التقديم.