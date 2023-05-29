طريقة عمل شوربة السبانخ بالبطاطس| تقيك من فقدان البصر

شوربة السبانخ من الأكلات الغنية بالفيتامينات والمغذيات النباتية والمعادن، كما تتميز بسعراتها الحرارية القليلة، ولذلك يمكن تناولها عند اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائدها وطريقة تحضيرها بالبطاطس.

شوربة السبانخ

علاج المشاكل العصبية

تحتوي السبانخ علي البوتاسيوم وحمض الفوليك وهي عناصر جيدة لعلاج المشاكل العصبية المختلفة مثل الزهايمر لذلك فهو فكرة جيدة للأفراد الذي يعانوا من مشاكل في الوظائف الإدراكية والمعرفية ، حيث يعمل البوتاسيوم علي زيادة تدفق الدم إلي الدماغ وتحسين التركيز والإدراك.

التحكم في ضغط الدم

تحتوي السبانخ علي نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة منخفضة من الصوديوم وبذلك فهي مفيدة لمرضي إرتفاع ضغط الدم كما يسهم حمض الفوليك في مياه السبانخ علي تقليل إرتفاع ضغط الدم وتحقيق إسترخاء الأوعية الدموية وتقليل الإجهاد والتعب علي القلب والأوعية الدموية وزيادة وصول الأوكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة وتحسين وظائفها.

تقوية العضلات

تحتوي السبانخ على مواد مضادة للأكسدة والتي تلعب دور هام في تقوية العضلات وخصوصاً عضلات القلب التي تضخ الدم بإستمرار إلي جميع اجزاء الجسم.

وبالتالي يمنع أمراض القلب المختلفة والدهون وارتفاع ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

تحتوي مياه السبانخ علي الزياكسانثين المضاد للأكسدة والذي يحمي العين من تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلي إعتام عدسة العين وتقليل تأثير الجذور الحرة الذي تعد سبب أساسي لحدوث إعتام عدسة العين.

طريقة عمل شوربة السبانخ

المقادير

- السبانخ : 2 ضمة (مغسول بالماء والخل جيداً ومفروم ناعم)

- الجزر : نصف كيلو (مقطع ناعم)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الثوم : فصان (مفروم)

- الأرز : نصف كوب

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : رشّة

- الماء : ليتر

- عصير الليمون : 2 حبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومقطعة قطع صغيرة)

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي الجزر وقلبي لحوالي 5 دقائق، ثم أضيفي البطاطس وتبلي بالملح والفلفل الأسود، واتركي الخليط لحوالي 10 دقائق على النار.

أضيفي الأرز بعد غسله، ثم ضعي السبانخ وقلبي قليلاً، واتركي الخليط لمدة 10 دقائق إضافية.

صُبي الماء المغلي، واتركي الشوربة لحوالي 15 دقيقة على النار.

أضيفي عصير الليمون الحامض وحركي قليلاً، ثم اسكبي الشوربة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.