مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات قصيرة الأجل

تصدرت مصر الدول الأفريقية التى شهدت أكبر زيادة في التمويلات الإنمائية الرسمية، حسبما أفاد تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقى لعام 2023 AEO".

وذكر التقرير، أن التمويلات الإنمائية الرسمية (ODA) لأفريقيا استقرت عند 65 مليار دولار في عام 2021 بعد القفزة البالغة نسبتها 28 % في عام 2020.

وأكد التقرير الصادر خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ، أن هذ البيع المستمر للأصول يسلط الضوء على حساسية استثمارات الحافظة للتغيرات في البيئة المالية العالمية والمحلية على عكس الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أثبت أنه أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

بنك التنمية الإفريقي

وتابع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2023 AEO " أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، والظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا أثرت على خروج تدفقات رأس المال، مع الضغوط المصاحبة على أسعار الفائدة الحالية وأسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة والمتطورة،والتي أصبحت عرضة للخطر بشكل خاص، حيث أسفرت عن هروب رأس المال.

وأوضح "AEO" أن حالات التخلف عن السداد الأخيرة للبنوك قد تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار المالي العالمي وتفاقم تدفقات رأس المال الخارجة من القارة، موضحًا أن الاستثمار في المحفظة "الاستثمارات قصيرة الأجل" أظهرت عدم تجانس كبير بين الدول في أفريقيا؛ حيث سجلت دول مثل موريشيوس وجنوب أفريقيا ذات أسواق الأسهم والديون الأكثر نضجًا أكبر تدفقات خارجية في عام 2021.

الاستثمارات قصيرة الأجل

الاستثمارات قصيرة الأجل:

وسجل عدد قليل من الدول تدفقات صافية لمحفظة الاستثمارات قصيرة الأجل في عام 2021؛ تشمل مصر (18 مليار دولار) ونيجيريا (5.9 مليار دولار، عكس اتجاه خروج رأس المال في عام 2020)، وغانا (2.1 مليار دولار، مما عزز تدفقات محفظتها الوافدة البالغة 1.6 مليار دولار في عام 2020).

وتشير التقديرات إلى أن خروج رأس المال استمر في عام 2022 عند 28 مليار دولار، بالقرب من مستوى عام2021 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بالسياسات النقدية المتشددة في الدول المتقدمة.