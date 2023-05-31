أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا استعدادًا للهجوم المُضاد

أكدت “الولايات المتحدة الأمريكية” أنها لا تُشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تُريد أن يتصاعد الصراع في أوكرانيا إلى "حرب ضد الغرب"، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض “جون كيربي”.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "CNN"، قال كيربي في لقاء تلفزيوني معاها: "لا نُريد أن نُشجع الهجمات داخل روسيا لأننا لا نُريد أن تتصاعد الحرب، لأن ذلك سيُؤدي إلى مُعاناة أكبر بكثير في القارة الأوروبية".

في المُقابل أشار كيربي إلى أن الأمر متروك للأوكرانيين لتقرير ما سيفعلونه بالأسلحة أمريكية الصُنع التي يتلقونها.

وأضاف "لقد قدموا لنا تأكيدات بأنهم لن يستخدموا مُعداتنا لضرب داخل روسيا، ولكن بمُجرد وصولها إليهم، فإنها تخصهم"، مُنوهًا في الوقت ذاته بأنه يحق للأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم.

الهجوم المُضاد الأوكراني:

وفيما يخص الهجوم المُضاد قال كيربي، إن أوكرانيا ستشن هجومًا في الصيف، والولايات المتحدة تعد شحنات أسلحة جديدة لكييف، "لقد كنا على اتصال مع نظرائنا الأوكرانيين حيث بدأوا التخطيط لهذا الهجوم المُضاد، وما زلنا على اتصال بهم".

وتعرضت العاصمة الروسية، صباح أمس الثلاثاء، إلى هجوم بطائرات بدون طيار.

رئيس أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف هاجم العاصمة موسكو باستخدام ثماني طائرات بدون طيار، مُؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها جميعها.

وأضافت أن "3 مسيرات منها تم إسكاتها عبر التشويش عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس باستخدام نظام الدفاع الجوي "بانتسير - إس" في مقاطعة موسكو".

وأكد الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مُواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مُشيرًا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار.

هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على موسكو:

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية أبدت موقفًا "خسيسًا" تجاه هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على موسكو أمس.

وصرحت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك، الأربعاء: "هذا بالطبع موقف دنيء وخسيس تمامًا، لا تُوجد كلمة أو تعريف آخر.. يرون ويُعلقون فقط على ما هو مُفيد لهم، وهذه هي البروباغندا".