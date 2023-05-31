بديل كريما بنزيما.. ما لا تعرفه عن صفقة ريال مدريد المنتظرة

فتح نادي ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورينتينو بيريز ملف التعاقدات للموسم الجديد، بعد حسم لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة وتبقي جولة وحيدة على إسدال الستار للمسابقة المحلية.

من هو خوسيه مهاجم ريال مدريد المنتظر

كشفت شبكة «ريليفو» الإسبانية في الساعات الأخيرة، عن نجاح نادي ريال مدريد في ضم خوسيلو مهاجم فريق إسبانيول إلى صفوفه، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، وذلك بعد تأكد هبوط نادي إسبانويل لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

يُذكر أن خوسيليو هو هداف إسبانيول هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، وخاض هذا الموسم مع ناديه ومنتخب إسبانيا 39 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

لعب خوسيه صاحب الـ 33 عامًا في فرق هوفنهايم وفرانكفورت وهانوفر خلال الفترة بين 2012 و2015.

بعدها انتقل اللاعب للدوري الانجليزي عبر بوابة ستوك سيتي ومن ثم عاد لنادي ديبورتيفو لاكرونيا في الليجا.

لم تقتصر رحلة خوسيلو على تلك الأندية فحسب حيث انتقل لنيوكاسل يونايتد وبعدها لنادي الافيس.

اخر المحطات الخاصة باللاعب كانت في اسبانيول منذ عام 2022 حيث سجل لهم في الموسم الحالي 16 هدفا ليكون هداف البطولة من النجوم المحليين.

خوسيليو هو هداف إسبانيول هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، وخاض هذا الموسم مع ناديه، وخاض مع منتخب إسبانيا 39 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن إدارة نادي ريال مدريد منحت الإسباني النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حرية حسم مستقبله رفقة الفريق الملكي عقب انتهاء الموسم الكروي المنقضي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية صدارة اليوم أن ريال مدريد منح كريم بنزيما حرية حسم مستقبله وأن اللاعب قد يودع ملعب سانتياجز برنابيو يوم الأحد المقبل.

وكان المهاجم الفرنسي قد وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر ولكن في الساعات القليلة الماضية تغيرت الأمور بعد العرض المُغري المُرسل من السعودية والمُقدر بـ200 مليون يورو في موسمين.

وكشف موقع “ريليفو” الإسباني، أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضًا إلى كريم بنزيما بمبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين، أي أن اللاعب الفرنسي سيتقاضى 100 مليون في الموسم الواحد، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.