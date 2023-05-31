بيراميدز يٌجدد التعاقد مع بلاتي توريه.. رسميًا

أعلن نادي بيراميدز، تمديد تعاقد لاعب الوسط البوركيني الدولي، بلاتي توريه، ليبقى مع الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة، وذلك في إطار توجهات الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه بلاتي توريه مع نادي بيراميدز، يستمر لاعب الوسط الدولي حتى عام ٢٠٢٦.

بلاتي توريه

ومنذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز العام الماضي، في صفقة انتقال حر قدم بلاتي توريه الإضافة الهائلة لخط وسط الفريق ويعتبر من أهم وأفضل لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولذلك كان قرار الإدارة بتمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات إضافية.

ويعد بلاتي توريه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو خلال السنوات الماضية، وسبق وقدم بطولة تاريخية مع منتخب بوركينا في نهائيات كأس الأمم الأخيرة بالكاميرون، وتم اختياره كأحد عناصر التشكيل المثالي في البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

وعلى الجانب الأخر، عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز والانتصار السادس تواليا للفريق في بطولة الدوري والاستمرار في المركز الثاني بجدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللقاء كان صعبا للغاية والفريق استحق الفوز في النهاية والثلاث نقاط.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت رائعة للغاية وقدم لاعبو الفريقين مواجهة ممتازة وفريق بيراميدز كان عند حسن الظن وحققوا الانتصار الهام رغم الإجهاد الشديد بسبب توالي المباريات ولعب لقاء كل ٣ أيام، ورغم الصعاب والإجهاد إلا أن الفريق حقق الانتصار والثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري.

وأكد أنه يتواجد في تدريب الفريق منذ يناير الماضي، والفريق في الدوري يسير بخطى ثابتة في الفترة الماضية ويحقق الانتصار تلو الآخر ويتمسك بمطاردة القمة وعلى الأقل الاحتفاظ بالمركز الثاني، وعدم فقدان أي نقاط في تلك الفترة الصعبة، والتي لابديل فيها عن حصد كل النقاط المتاحة.

وشدد على أن فخور بمجموعة اللاعبين المتواجدين في صفوف فريقه وسعيد بتدريب هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون مواجهات قوية، والمجموعة بالكامل تسجل أهدافا في اللقاءات ولا اعتماد على مهاجم.