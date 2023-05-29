محمد حمدي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

اختير محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة فريقه امام الاتحاد السكندري وبيراميدز والتي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد الأسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية في مواجهة الاتحاد وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الغالية.

وحقق بيراميدز فوزاً مهماً على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، على استاد الإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 27 ببطولة الدوري المصري.

أهداف بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري

سجل هدف التقدم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الدقيقة 20 من بداية اللقاء، فيما أدرك التعادل للاتحاد السكندري اللاعب عمار حمدى فى الدقيقة 22 ، وأحرز هدف الفوز لبيراميدز اللاعب لاكاى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة ليقتنص فوزا غاليا لفريقه ويحصد ثلاث نقاط هامة للحفاظ على وصافة الترتيب بجدول الدوري.

ولعب بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

في الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

في الهجوم: فخري لاكاي

ولعب الاتحاد السكندرى بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

في خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

في الهجوم: أوستن أموتو



ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صدارة ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2022 ـ 2023 برصيد 59 نقطة، بعدما لعب 23 لقاء منذ انطلاق البطولة، حقق من خلالها الفوز فى 18 مواجهه، وحسم التعادل فى 5 أخرين، ولم يتلقى الهزيمة حتى الان.

وبتلك النتيجة يأتي بيراميدز في وصافة الترتيب برصيد 53 نقطة محصلة 28 مباراة بينما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 40 في المركز السابع فى ترتيب الجدول.