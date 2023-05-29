باتشيكو: بيراميدز يستحق الفوز على الإتحاد رغم الإجهاد

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز والانتصار السادس تواليا للفريق في بطولة الدوري والاستمرار في المركز الثاني بجدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللقاء كان صعبا للغاية والفريق استحق الفوز في النهاية والثلاث نقاط.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.



وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت رائعة للغاية وقدم لاعبو الفريقين مواجهة ممتازة وفريق بيراميدز كان عند حسن الظن وحققوا الانتصار الهام رغم الإجهاد الشديد بسبب توالي المباريات ولعب لقاء كل ٣ أيام، ورغم الصعاب والإجهاد إلا أن الفريق حقق الانتصار والثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري.

وأكد أنه يتواجد في تدريب الفريق منذ يناير الماضي، والفريق في الدوري يسير بخطى ثابتة في الفترة الماضية ويحقق الانتصار تلو الآخر ويتمسك بمطاردة القمة وعلى الأقل الاحتفاظ بالمركز الثاني، وعدم فقدان أي نقاط في تلك الفترة الصعبة، والتي لابديل فيها عن حصد كل النقاط المتاحة.

وشدد على أن فخور بمجموعة اللاعبين المتواجدين في صفوف فريقه وسعيد بتدريب هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون مواجهات قوية، والمجموعة بالكامل تسجل أهدافا في اللقاءات ولا اعتماد على مهاجم، والجميع يقدم المطلوب منه في اللقاء بالصورة المطلوبة، والمجموعة بالفعل تعاني من الإجهاد الشديد بسبب لعب لقاءات في جميع البطولات، وفي المستقبل الفريق سيكون قريبا من تحقيق بطولته الأولى.

محمد حمدي أفضل لاعب في لقاء بيراميدز والإتحاد السكندري

اختير محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة فريقه امام الاتحاد السكندري وبيراميدز والتي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد الأسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية في مواجهة الاتحاد وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الغالية.

وحقق بيراميدز فوزاً مهماً على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، على استاد الإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 27 ببطولة الدوري المصري.