الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، جاهزية الكليات بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي سوف تبدأ السبت القادم، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات؛ لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

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تهنئة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة الأيزو الدولية في الإدارة وجودة التعليم.

وأشاد بالنجاحات التي حققتها الكلية، بداية من كونها أول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، إضافة إلى حصولها على شهادة التميز الحكومي.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة بانضمام الدكتورة إيمان الخولي إلى مجلس الجامعة، وتكليفها عميدة لكلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، داعيًا لها بالتوفيق والنجاح وأن تتبوأ كلية التربية بنات مكانتها اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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