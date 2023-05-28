نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشفهي والتخلفات بأصول الدين والشريعة بطنطا

أجرى الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليتي: الشريعة والقانون، وأصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا.

تفقد لجان امتحانات التخلفات

تضمنت المرور على لجان الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم الموثقة من خلال أجهزة الحاسب الآلي؛ للاطمئنان على الطلاب، إضافة إلى ذلك قام نائب رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات التخلفات بالفرقتين: الأولى والثانية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور أحمد أبو شنب، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا.

وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم والتخلفات بجميع كليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سير الامتحانات الشفهية بكلية البنات بأسيوط

أجرى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير لجان اختبارات القرآن الكريم الشفهية لطالبات كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والتي تقام للمرة الأولى بنظام التوثيق الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م.

ورافق الدكتور صلاح رمضان، وكيل كلية البنات الإسلامية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور كمال سعد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إسلام سمير، المشرفة على الامتحانات الشفهية بقطاع البنات بأسيوط.

حسن تنظيم اللجان وتوفير الهدوء للطالبات بمختلف اللجان

جانب من جولة التفقد

وأشاد نائب رئيس الجامعة بحسن تنظيم اللجان وتوفير الهدوء للطالبات بمختلف اللجان، موجهًا أعضاء اللجان بتحري الدقة، وإعطاء كل طالبة حقها وتحقيق مبدأ الشفافية.

كما قام نائب رئيس الجامعة بتقديم جزيل الشكر لفريق الدعم الفني الذي ضم: هاني صلاح محمود، ومحمد صلاح علي، وأسماء أحمد محمد، من المنطقة الأزهرية المركزية بأسيوط؛ لمشاركتهم الفاعلة في تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطالبات، وتيسير كل الأمور الفنية الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

وأعربت طالبات الكلية عن سعادتهن بالتجربة رغم تخوفهن في البداية، لكن بعد تفهم الأمر تم التعامل بسهولة ويسر، وقدمت الطالبات الشكر لإدارة الجامعة؛ لحرصها على الحفاظ على حقوقهن.