مدرب مصر السابق يتولى قيادة المنتخب السعودي للطائرة

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، عن تعيين المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش، مدرباً للفريق الأول للكرة الطائرة للمنتخب السعودي.

فوكوفيتش يتولي قيادة منتخب السعودية للطائرة

وتولى فوكوفيتش القايدة الفنية للمنتخب السعودي لطائرةاستعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وجاء التعاقد مع المونتينيجري فوكوفيتش نظير سجله التدريبي المميَّز مع المنتخبات والأندية التي درَّبها في الفترة الماضية. يذكر أن فوكوفيتش، سبق له قيادة عدد من المنتخبات، وحقق معها بطولاتٍ على المستويين الدولي والقاري.

يذكر أن فيسيلين فوكوفيتش قد سبق له العمل مع عدد من المنتخبات أبرزها صربيا وسلوفينيا ومصر والإمارات ومنتيجرو، وساهم في تحقيق عدد من البطولات على المستويين الدولي والقاري.

ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، خلال الفترة القادمة، للمشاركة فى الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية للمنتخبات فى مصر.

وبدأ المنتخب الوطنى الأول للكرة الطائرة السبت الماضى معسكرا تدريبيا بالمركز الأوليمبى بالمعادى، تحت قيادة الخبير الإيطالى فلافيو جيونيلى، الذى تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

وانضم أحمد صلاح قائد منتخب مصر والنادى الأهلى إلى معسكر الفراعنة، بعد فترة من الغياب عن المشاركات مع المنتخب بسبب إعلان اعتزاله دوليا.

وكان كشف حسن الحصرى، المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، أن رئيس الاتحاد المصرى لكرة الطائرة ياسر قمر عقد جلسة مع الثنائى أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لاعبا النادى الأهلى ومنتخب مصر من أجل إقناعهم بالعودة للمنتخب الوطنى لكرة الطائرة.

يذكر أن بدأ منتخب مصر اليوم المعسكر التدريبي الخاص به بالمركز الأولمبي بالمعادي، تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي، والذي تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

وانضم أحمد صلاح قائد منتخب مصر والنادي الأهلي، لمعسكر الفراعنة اليوم السبت، بعد فترة من الغياب عن المشاركات مع الفريق الوطني بسبب إعلان اعتزاله دوليا.

وكان حسن المصري المدرب العام للمنتخب المصري، قد صرح من قبل بأن رئيس اتحاد الطائرة ياسر قمر، قد عقد جلسة مع الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام ثنائي الأهلي، من أجل عودتهما للمنتخب الوطني لكرة الطائرة.