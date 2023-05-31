شاب يسحب طائرة وزنها 14 طنا بأسنانه

تمكن الكابتن محمود عبدالحميد الشهير لـ*محمود لا لا * ابن محافظة القليوبية من سحب طائره وزنها 14طنا بإسنانه ليحطم الرقم القياسي السابق ويستعد لتسجيله بموسوعة جينس للأرقام القياسية.

وسحب اللاعب محمود لا لا* الطائرة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء طيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمطار القاهرة الدولى ضمن العرض الاستعراضي والخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب من طراز " سسنا " تابعة لإحدى شركات وزارة الطيران المدنى، بـ"أسنانه" من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ"محمود لالا" سحب الطائرة التى تزن 14 طنا و175 كيلو جرام وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضع "الرباط" بين فكيه وسحب الطائرة لمسافة حوالي 6.20 متر تقريباً، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.



وعقب نجاح المحاولة أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح البطل المصري محمود عبد الحميد في المحاولة الأولية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز يضاف لسجل الإنجازات المصرية في الرياضة، مشيراً إلى أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة لتعطى رسالة للعالم أن مصر قادرة بفضل ابنائها الشباب على تحقيق الإنجازات.



وأشار محمود عبدالحميد أنه اكتشف قدرته الخارقة عن طريق الصدفة وتعرض لحادث سيارة ولم يحدث له أى أعراض أو إصابات، وأكثر من موقف مشابه، الأمر الذى جعله يعرض نفسه على مختصين وأطباء وإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبيه التى أكدت تميزه بقوة أصلية استثنائية.

واشتهر محمود عبدالحميد بأكل الزجاج واللحوم غير المطهية، وشد ودفع السيارات الثقيله وحاملات السيارات.

ويستعد البطل الخارق محمود عبدالحميد للمشاركة فى تمثيل مصر على مستوى العالم فى شد حاملات و4 أتوبيسات، كما يستعد للسفر لدولة الإمارات للمشاركة فى مسابقات تحطيم الرقم القياسي.