6289 حالة خطف أرواح في جنوب إفريقيا

نشرت إحصاءات رسميًا في جنوب إفريقيا، صادرة من وزارة الداخلية مفاده انتشار جرائم إنهاء الحياة وخطف الأرواح بكثرة، ما يقرب من ثلاث جرائم قتل ترتكب كل ساعة خلال الربع الأول من العام.

جنوب إفريقيا

قال بيكي سيلي، وزير الداخلية في جنوب أفريقيا، إن البلاد تعاني من انعدام الأمن، تحديدًا في الآوان الأخيرة أصبحت البلاد من أخطر دول العالم في انتشار الجرائم، مشيرًا إلي أن بين شهري يناير ومارس زادت نسبة الجرائم القتل بنسبة 3.4%، مقارنة بالعام الماضي، حيث سجل 6289 حالة وفاة.

بيكي سيلي وزير الداخلية في جنوب أفريقيا

وأشار إلي أن، نسبة القتل منخفضة في الاطفال، وإننا نستعيد أرضنا تدريجيا، بنسبة 20%، علي سبيل الأعوام الماضية التركيز كان علي الأطفال أكثر.

تسجل جنوب إفريقيا ما معدله عشر جرائم قتل لكل 100،000 نسمة عندما تقترب اليابان من الصفر وفرنسا واحدة ، وفقًا للبنك الدولي.

وفتحت جنوب إفريقيا ، التي يطلق عليها أحيانًا "مركز الاغتصاب" لعدد هائل من الشكاوى ، أكثر من 10500 قضية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، رقم لمرة واحدة ، حيث تم الإبلاغ عن حالات أقل بنسبة 2.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت هجمات تحويل الأموال بأكثر من 20٪ والسرقات من المساكن بنسبة 6٪ تقريبًا.

أعلنت جنوب إفريقيا، عن منحها لرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حصانة دبلوماسية من الاعتقال أو الاحتجاز للسماح له بحضور قمة البريكس، المقرر انعقاده في أغسطس المقبل في بريتوريا.

بوتين سيحضر قمة البريكس

أصدرناليدي باندور، وزير العلاقات الدولية والتعاون، اليوم، إشعارًا بمنح قانون الحصانة والامتيازات الدبلوماسية لجميع موظفي الخدمة المدنية الدوليين المشاركين في الأحداث المتعلقة بجنوب إفريقيا.

قال باندور، أن الشعار نشر في الجريدة الرسمية، مفاده أن قادة البرازيل وروسيا والهند والصين، سيستفيدون من الحصانات والامتيازات المنصوص عليها وفقًا للمادة 6 من القانون.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في مارس الماضي، مذكرة توقيف ، تطالب بالقبض على بوتين بزعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

يتعين على جنوب إفريقيا ، بصفتها دولة موقعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة ، إلقاء القبض على الزعيم الروسي إذا هبط على أراضيها.