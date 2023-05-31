يونج يرجل عن أستون فيلا الإنجليزي

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، اليوم الأربعاء أن آشلي يونج لاعب المنتخب الإنجليزي السابق سيرحل عن الفريق بنهاية عقده في 31 يونيو المقبل.



وكان آشلي يونج البالغ من العمر 37 عامًا قد انضم مجددًا إلى أستون فيلا في عام 2021 بعد أن توج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي.



وذكر نادي أستون فيلا في بيان أصدره اليوم الأربعاء: “يمكن لنا الإعلان عن أن آشلي يونج سيرحل بنهاية عقده، الجميع في أستون فيلا يودون التقدم بخالص الشكر لآشلي على خدماته للنادي ونتمنى له كل التوفيق في أهدافه المستقبلية”.



وكان يونج قد شارك في أكثر من 100 مباراة مع فريق واتفورد قبل الانضمام إلى أستون فيلا عام 2007 ، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



وانضم يونج إلى مانشستر يونايتد عام 2011 وقضى معه تسعة أعوام اعتلى خلالها منصات التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي.



وانضم يونج إلى إنتر ميلان عام 2020 وأصبح ثالث لاعب إنجليزي يعتلي منصة التتويج بالدوري الإيطالي بعد جيمي جريفز وجيري هيتشنز في عام 1963.



وخاض آشلي يونج، الذي شارك في 39 مباراة مع المنتخب الإنجليزي ويمكنه اللعب كظهير أيسر أو كجناح أيسر، 32 مباراة في الموسم الماضي، وقد شارك مع أستون فيلا في إجمالي 250 مباراة خلال فترتيه مع الفريق.

يذكر أن تمكن فريق أستون فيلا من التأهل رسميًا لأول مرة إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد صراع شرس مع توتنهام وبرينتفورد خلال أخر جولة في الدوري الإنجليزي.

وكان يمتلك فريق توتنهام و برينتفورد فرصة التأهل للدوري المؤتمر الأوروبي ، حال تعثر أستون فيلا لضمان التأهل .

أستون فيلا



فاز فريق أستون فيلا على برايتون واضاع حلم فريق توتنهام وبرينتفورد في التأهل للمؤتمر الأوروبي.

برينتفورد

بينما كان بريتفورد يٌقاتل على أمال التأهل لبطولة الدوري المؤتمر الأوروبي حيث كان يمتلك فرصة التأهل بفوزه على فريق مانشستر سيتي وتعثر فريقي أستون فيلا و توتنهام لضمان التأهل ، ولكن حقق برينتفورد شرط واحد من الشرطين و هو الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد لكن الشرط الآخر، هو تعثر استون فيلا و توتنهام وهو ما لم يحدث ليفشل في الصعود، بينما كان توتنهام يحتاج فقط للفوز في مباراته مع خسارة أو تعادل أستون فيلا من أجل التأهل للمسابقة الأوروبية.