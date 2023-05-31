تبادل بيانات "مياه القاهرة" بطرق آمنة على منصة رقمية موحدة

شاركت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة في الادارة العامة للبحوث والتطوير في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وآليات التنمية المستدامة المنعقد في مركز البحوث والدراسات البيئية.



واستعرضت المهندسة مدير عام الإدارة تفعيل تكنولوجيا التحول الرقمي والدفع نحو إدارة ذكية ومستدامة لمنظومة مياه الشرب، مشيرة إلى سعي الشركة إلى تبادل ومشاركة البيانات بمختلف أشكالها بطرق آمنة بين جميع الإدارات والقطاعات الفنية والإدارية والتجارية بالشركة من خلال المنصة الرقمية الموحدة ، لتقديم تجربة خدمة موحدة وعلى مستوى عالمي من الذكاء، وتعمل الشركة بخطى ثابتة على التنبؤ بالأحداث مثل أحداث الكسر وخطط الإحلال والتجديد.



وأشار المهندس مصطفي الشيمي إلى أن الشركة تهدف إلى التعاون وربط منظومتها مع مختلف جهات الدولة، كما أكد أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية التي تعد فرصة لإظهار أبرز التقنيات الجديدة وأحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في مختلف قطاعات الشركة مثل دور التحول الرقمى فى تفعيل تكنولوجيا البيانات الضخمة.



جدير بالذكر أن المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أكد أن قطاع الدعم الفنى بالشركة يواصل تنفيذ خطة المتابعة الفنية لجميع مواقع الشركة بالتعاون مع الإداراة العامة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، بفحص جميع الشكاوى الواردة بشأن التسرب من خطوط المياه والعمل على إصلاحها فى مدد زمنية قياسية تتماشى مع المعدلات الزمنية الموضوعة للتعامل مع الشكاوى ،بالإضافة لتنفيذ خطة مراجعة فنية شاملة لجميع مواقع الشركة من محطات إنتاج مياه وفروع الشبكات.



ونفذ العاملين بالقطاع الفني أعمال تطهير بيارات خطوط المياه ودهان الخطوط الرئيسية والطلمبات، وصيانة أجهزة الحماية من الطرق المائي بالروافع وتشغيلها بخبرات وكفاءات المهندسين والفنيين العاملين بالشركة.



وعلى صعيد أخر، تابع رئيس الشركة مع مهندسي قطاع المشروعات ومديري المحطات والشبكات الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الصيف وزيادة الضغوط للأماكن التى تحتاج إلى كميات إضافية ورفع كفاءة المحطات والروافع والشبكات على مستوى مناطق القاهرة.



وأكد أن الشركة قد إلتزمت بتوفير كل مهمات السلامة والصحة المهنية بمواقع الإصلاح والأعمال المختلفة حرصا على سلامة العاملين والمواقع المجاورة للإصلاح.