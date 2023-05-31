أبو الغيط يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية لفترة جديدة

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط قد بعث بخطاب تهنئة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لولاية جديدة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أعرب خلال رسالته عن أمله في تعزيز العلاقات العربية التركية خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.

وكان المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، بعد انتصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد 28 مايو، أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة، بعد انتصاره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد 28 مايو، أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وحصد أردوغان نحو 52.3% بعد فرز 100% من الصناديق تقريبا، بإجمالي نحو 27 مليون صوت، فيما حصد منافسه كليجدار أوغلو نحو 24 مليون صوت.

وأشارت النتائج الأولية، إلى تفوق أردوغان في 52 محافظة تركية مقابل 29 محافظة تفوق فيها كليجدار أوغلو.