الحوار الوطني.. أسماء مصطفى: فكرة المجلس الوطني للتعليم تدور حول بناء الإنسان

رحبت الدكتورة أسماء مصطفى ممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وأكدت ممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم خلال كلمتها في الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب أن فكرة إنشاء حلم طال انتظاره، وهذه الفكرة كانت تدور حول بناء الإنسان المصري، مضيفة أن هذا هو الهدف الأساسي من الكيان.

واقترحت أن يكون اسمه المجلس المصري للتعليم، ووضع مادة فى القانون للتنسيق بين الكيانات المتعددة من وزارات وهيئات والكيانات الدولية، مطالبة بضرورة إضافة مادة لاعتماد الأطر العامة للمناهج، ونص يتضمن الأنظمة المهنية للمعلمين.

كما طالبت بضرورة إضافة مادة فى القانون تنظم آليات المسألة والمحاسبة من خلال تقارير تطوير الآداء.