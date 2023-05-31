محافـظ المنوفية يلتقي المهندس إبراهيم العربى ويؤكد حرصه تفعيل دور المشاركة المجتمعية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام رجل الأعمال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، إذْ تم بحث أوجه التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ومجموعة العربي في عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العام على مواطنى المحافظة.

هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن تقديره للدور الرائد لمجموعة العربى كونها أحد أهم الكيانات الصناعية الكبرى والرائدة في مجال الصناعة، مشيدًا بدور رجال الأعمال فى المشاركة المجتمعية باعتبارهم أحد ركائز التنمية الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030، ومؤكدًا استمرار التعاون للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بالمحافظة.