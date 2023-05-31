محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بمحاور ميت خاقان الجديد

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمحور ميت خاقان الجديد بإجمالي أطوال 900 م تنفيذ مديرية الطرق، للوقوف على آخر المستجدات ونسب الإنجاز وتقديم الدعم اللازم، يأتي هذا في ضوء الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لخلق محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بالشكل العام للعاصمة، جاء ذلك بحضور مدير مديرية الطرق، رئيس حي شرق، والمستشار الهندسي بالمحافظة.

إذْ تابع محافظ المنوفية أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بالقطاع الأول بالمحور طول (450) م بدءًا من ميدان عايدة وحتى محور صلاح خطاب "حضانة الفاروق سابقًا"، وأوضح مدير مديرية الطرق أنه تم تنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار، لافتاً إلى أنه جارٍ البدء في الأعمال التحضيرية لرصف القطاع الثاني بالمحور كونه محورًا مروريًّا مهمًّا وحيويًّا.

خلال تفقده لأعمال الرصف، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة المرور لتخطيط الطرق عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها وتحديد المسارات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة السيارات، كما كلف مدير مديرية الطرق بإقامة مطبات صناعية بالمناطق السكنية بطول المحور لتهدئة سرعة السيارات حفاظًا على أرواح المواطنين، فيما شددَّ المحافظ على رئيس حي شرق بمراجعة منظومة الإنارة وتدعيم المحور بأعمدة إنارة جديدة لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.