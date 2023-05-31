رئيس دورتموند .. لن ننكسر من السيناريو الحزين لنهاية الدوري الألماني

أكد هانزيواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أن ناديه لا يخشى من أي عواقب بعيدة المدى عقب خسارة فرصة التتويج بلقب الدوري بسيناريو مخيب للأمال.

قال فاتسكه بعد ضياع الدوري لن تؤثر طريقة ضياع الدوري علينا على المدى البعيد وأي شخص يعتقد هذا فهو مخطئ.

كان بوروسيا دورتموند متقدما على بايرن ميونخ في الصدارة بفارق نقطتين قبل المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، وكان بحاجة فقط للفوز على ماينز لينتزع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012، لكنه تعادل مع ماينز فيما فاز بايرن على كولون ليحافظ الأخير على لقبه.

وقال فاتسكه إن دورتموند لم ينكسر إثر تعرض حافلة الفريق لهجوم بعبوة ناسفة في عام 2017 كما لم ينكسر بالهزيمة أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، وأضاف: وبالتالي لن ننكسر بسبب الطريقة التي انتهت بها منافسات الدوري.