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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. كليب تطالب بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

اقترحت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة في التشكيل بجانب نقابة المعلمين.

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وأعلنت كليب خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، تأييدها لمشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وفيما يتعلق بالاختصاصات، قالت لا بد من ضوابط لعمليات الانفاق ووضع الرؤي والأساسيات لدمج ذوي الاعاقة في العملية التعليمية، والتخطيط الاستراتيجي للمنظومة التعليمية ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وإقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة، محليا وإقليميا وعالميا.

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