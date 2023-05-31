الحوار الوطني.. نادية طه: "التعليم الأزهرى ذات طابع خاص"

قالت نادية طه عضو لجنة جودة التعليم للتعليم الأزهري: "إن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيعمل على توحيد الرؤى، وسيكون هناك تكامل بين جميع أنواع التعليم".

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

أشارت طه إلى أن التعليم الأزهرى ذات طابع خاص فهناك ما يقرب من ٤٠ ألف طالب يتم تخرجهم من الأزهر سنويًّا، ويكونوا سفراء لنا بالخارج، بالإضافة إلى وجود أكثر من ١١ ألف معهد أزهر في جميع ربوع مصر.

اقترحت طه، تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، كما اقترحت أن يتم تقديم تقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كل عام وليس كل عامين.