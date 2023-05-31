الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. محمود فوزي: "اختصاص جديد للمجلس الأعلى للتعليم"

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص باقتراح القوانين من قبل المجلس الوطني للتعليم والتدريب الذي اقترحه الدكتور عمرو هاشم ربيع خلال كلمته، قائلًا: "إن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في ٣جهات فقط، وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك، فهذا غير دستوري، وإنما يؤخذ برأيه فقط".

txt

تعليم الحوار الوطني: نأمل في نتائج مثمرة بقانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب

txt

الحوار الوطني.. أمل عصفور: نحتاج لأن يكون التعليم قضية قومية

 تدخل د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقًا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.

مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني:

 أعلن د. عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذات استقلالية، وذات شخصية اعتبارية، مع بالتبعية لرئيس الجمهورية.

 أكد في جلسة التعليم بالحوار الوطني، ضرورة أن يراعي في تشكيل المجلس أيضًا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيدًا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضًا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس خصوصًا أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.


 أكد ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضًا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.

مواد متعلقة

آليات وضع قواعد للمنح الدراسية في الجامعات التكنولوجية

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

"الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة حول تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

برلمانية الوفد تطالب بعدد من التوصيات للنهوض باستراتيجية التعليم العالي

الشباب والرياضة تستعرض آراء المشاركين بــ"منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب"

تطور سريع لأفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية

دعم مالي كبير لطلاب الجامعة الألمانية الدولية

أماكن جديدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى بــ "مُنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب"
الجريدة الورقية