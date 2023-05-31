الحوار الوطني.. محمود فوزي: "اختصاص جديد للمجلس الأعلى للتعليم"

عقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص باقتراح القوانين من قبل المجلس الوطني للتعليم والتدريب الذي اقترحه الدكتور عمرو هاشم ربيع خلال كلمته، قائلًا: "إن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في ٣جهات فقط، وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك، فهذا غير دستوري، وإنما يؤخذ برأيه فقط".

تدخل د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن الجانب الدستورى الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقًا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.

مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني:

أعلن د. عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذات استقلالية، وذات شخصية اعتبارية، مع بالتبعية لرئيس الجمهورية.

أكد في جلسة التعليم بالحوار الوطني، ضرورة أن يراعي في تشكيل المجلس أيضًا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيدًا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضًا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس خصوصًا أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.



أكد ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضًا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.