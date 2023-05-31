ندوة دينية عن" تصحيح المفاهيم المغلوطة" بديرمواس

في اطار التعاون و التنسيق بين مديرية الشباب الرياضة بالمنيا، ومنطقة الوعظ بالأزهر الشريف فرع المنيا، بتنفيذ سلسلة من الندوات الدينية لتعميق الوعي الديني، و نشر الثقافة الإسلامية، و تصحيح المفاهيم و الأفكار الخاطئة.

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمركز شباب بني سالم بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ ندوة دينية عن تصحيح الأفكار المغلوطة و الهدامة، توعية الشباب و النشئ بأهمية الفهم الصحيح لأوامر الدين و نواهيه، اخذ المعلومة من المختصين فيها ، ومن ذوي الرأي السليم المشهود لهم بالكفاءة والورع .

وحضر الندوة عدد كبير من الشباب و الطلائع،وحاضر الندوة الشيخ احمد كمال التحريري من إدارة الوعظ، تم التنفيذ بحضور مدير المركز ومشرف النشاط، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس