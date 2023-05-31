ضياء رشوان: الحوار الوطني يستمع للجميع ولن يكتفي بجدول الأعمال

أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني يستمع للجميع ويتم من خلال جلساته مناقشة كافة الموضوعات التي تهم المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

وأضاف رشوان: إننا أعلنا الثلاثاء الماضي عندما كنا هنا في إحدى جلسات المحور الاقتصادي تلقينا توجيه من رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثمانية مواد.

وأشار إلى أن إدارة الحوار لن تكتفي بجدول الأعمال، ولكن حين يطرأ موضوع يهم المواطنين سوف يتم مناقشته داخل الحوار حتى لو تطلب ذلك عقد جلسة استثنائية كما يحدث الآن، بالإشارة إلى مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المحال من الحكومة المصرية

ولفت إلى أن الجميع له الحق في الاعتراض على كل الأفكار التي جاءت في مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وليس للأفكار قداسة بل كلها خاضعة للنقاش.