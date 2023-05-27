كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، إذ نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لا يوجد تبكير لموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة مطلقًا.

ضياء رشوان يكشف حقيقة تبكير موعد الانتخابات الرئاسية:

وقال رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي "، المذاع على قناة " صدى البلد": "إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفقًا لنصوص الدستور، إذ يتم اتباع إجراءات دستورية بحتة في ملف عقد الانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك وفقًا لمواد الدستور".

موعد فتح باب الترشح:

وتابع: "من الممكن بدء فتح باب الترشيح في أكتوبر أو نوفمبر المقبل وفقًا للدستور ويتم إعلان اسم الرئيس أول مارس المقبل".

وأكمل المنسق العام للحوار الوطني "لا بد أن يشارك جميع المصريين في العملية السياسية والانتخابات بأنواعها الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المحليات كافة".