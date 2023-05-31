عاجل
الأسهم السعودية تغلق منخفضًا عند مستوى 11014 نقطة محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٥.١ %
الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

وزير الصناعة يتفقد مشروعات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية

وزير الصناعة
وزير الصناعة

يقوم المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجاره خلال الأيام  القليله القادمه بتفقد عددا من المشروعات الصناعية المقامه بالمنطقه الحره بالعامرية بمحافظة الإسكندريه.

txt

مدبولي يتابع مع وزير الصناعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

من المنتظر أن يرافق الوزير خلال الزياره محافظ  الإسكندريه محمد طاهر الشريف ، وحسام هيبه  رئيس هيئة الإستثمار وعددا  من قيادات وزارة  الصناعه والتجاره ، وقد  يلتقى  وزير التجاره   بأعضاء   الغرفة  التجاريه بالاسكندريه للتباحث معهم بشأن عدة موضوعات إقتصاديه أهمها ارتفاع  أسعار السلع بشكل كبير خلال الفتره القليله الماضية  خاصة الربع  الأول من العام الحالى .

يذكر أن المناطق الحره تعد أحد أشكال الإستثمار، وتخضع للقانون رقم 72لسنة 2017  ولائحته التنفيذيه، وتشرف  عليها الهيئه العامه للإستثمار .

يبلغ عدد المناطق الحره العامه فى مصر 9 مناطق هى، المنطقه الحره بمدينة نصر، والمنطقة الحره بالعامريه بالاسكندريه، وبورسعيد ، والسويس، ودمياط، والاسماعيليه، والمنطقه  الحره  بالإعلاميين .
 

مواد متعلقة

مدبولي يتابع مع وزير الصناعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

بحث سبل دعم الصناعة والمستثمرين بمدينة دمياط الجديدة

الحوار الوطني.. توصيات للنهوض بقطاع الصناعة

أبو زيد يؤكد القيادة السياسية تسعى لتطوير الصناعة المصرية لتقليل الفجوة الاسترادية بالإسكندرية

وزير الصناعة والتجارة: نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر

وزير الصناعة: نعمل على دعم المستثمرين وتذليل كل العقبات
الجريدة الورقية