وزير الصناعة يتفقد مشروعات بالمنطقة الحرة بالإسكندرية

يقوم المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجاره خلال الأيام القليله القادمه بتفقد عددا من المشروعات الصناعية المقامه بالمنطقه الحره بالعامرية بمحافظة الإسكندريه.

من المنتظر أن يرافق الوزير خلال الزياره محافظ الإسكندريه محمد طاهر الشريف ، وحسام هيبه رئيس هيئة الإستثمار وعددا من قيادات وزارة الصناعه والتجاره ، وقد يلتقى وزير التجاره بأعضاء الغرفة التجاريه بالاسكندريه للتباحث معهم بشأن عدة موضوعات إقتصاديه أهمها ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفتره القليله الماضية خاصة الربع الأول من العام الحالى .

يذكر أن المناطق الحره تعد أحد أشكال الإستثمار، وتخضع للقانون رقم 72لسنة 2017 ولائحته التنفيذيه، وتشرف عليها الهيئه العامه للإستثمار .

يبلغ عدد المناطق الحره العامه فى مصر 9 مناطق هى، المنطقه الحره بمدينة نصر، والمنطقة الحره بالعامريه بالاسكندريه، وبورسعيد ، والسويس، ودمياط، والاسماعيليه، والمنطقه الحره بالإعلاميين .

