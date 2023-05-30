وزير الرياضة يكشف حقيقة بيع النادي الأهلي لمستثمرين

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يتم العمل على منظومة الموهبة في كرة اليد والسلة، مشيراً إلى أن وزارة الرياضة ستدعم المنتخبات بـ250 مليون جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص لمدة 10 سنوات، فيما يتراوح راتب أبطالنا الشهري في الألعاب الأخرى من 10 إلى 20 ألف جنيه؛ بجانب منح جامعية مجانية.وقال صبحي، في حوار تليفزيوني، إن المصارعة ورفع الأثقال والجودو القوام الرئيسي للمشروع القومي للموهبة، وهناك 1600 لاعب في حاضنة مشروع الموهبة بمختلف محافظات مصر بالألعاب الأخرى، ويتم صرف مرتبات شهرية لهم، مشيراً إلى أن هناك دول قامت باقتباس المشروعات الرياضية المصرية ونفذتها بمسميات أخرى؛ مثل المشروع القومي للموهبة، لافتًا إلى أن الأبطال المصريين في مختلف الألعاب؛ وتحديدًا في المصارعة؛ يحصدون 75% من ميداليات إفريقيا.

وأضاف وزير الرياضة، أنه يوجد لدينا أكبر مشروع قومي للموهبة للمنافسة بقوة في أولمبياد 2028 – 2032، كما يوجد مشروع كابتيانو في كرة القدم بالتعاون مع الشركة المتحدة؛ لانتقاء أفضل المواهب الكروية.ووجه "صبحي" نصيحة للشعب المصري قائلاً: “خليك واثق في قدرة أبطالك الرياضيين ولا تلتفت لمن يرغب تشويه الصورة؛ في أولمبياد ريو دي جانيرو كان الدعم 130 مليون جنيه وحصدنا 3 ميداليات وترتيب مصر 75 من 205 دولة”.

وكشف وزير الرياضة عن حقيقة الضغط علي الأهلي لبيع النادي لمستثمرين، نافياً ما يتردد عن الرغبة في الضغط على الأهلي لبيع النادي لمستثمرين، مشيرًا الي ان وزارة الرياضة قامت بتسهيل تأسيس الأهلي لشركاته خلال الفترة الماضية، معلناً ان هناك تعديلات جارية في قانون الرياضة بشأن بنود الاستثمارات، مشيراً إلى أن القانون الحالي يسمح بتأسيس شركات كرة

وقال أشرف صبحي :"الأهلي يمثل مصر في بطولة إفريقيا وفخورين بذلك وندعمه"، مؤكداً ان الدولة المصرية ممثلة في الوزارة خلف كل الدولة المصرية ممثلة في الوزارة خلف كل لاعب يريد المشاركة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليًا ".

وقال أشرف صبحي ان الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية ، مضيفًا :"نتعامل مع ملف هروب بعض اللاعبين من المعسكرات من خلال الإجراءات القانوني ، ومستعدين.