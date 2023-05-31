اعرف أماكن مقابر الإسكان المطروحة.. التقديم غدًا

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2) للقطعة.

أماكن المقابر المطروحة من وزارة الإسكان

وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه سيتم فتح باب الحجز لـ261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور) بنظام مقابل الانتفاع.

وأوضح “غنيم”، أن التخصيص بمقابل الانتفاع على النحو التالي: يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1/6/2023: 15/6/2023، بجهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز مقابر الإسكان

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يشترط على المتقدم لحجز الشروط التالية: