من أفشى بموقع اختباء "صدام حسين"؟| فيديو

مر 20 عامًا على عملية اعتقال القوات الأمريكية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ورغم تأكيد المحققين الأمريكين أن محمد إبراهيم المسلط، أحد مرافقي "صدام" هو من أفشى بموقع اختباء "صدام حُسين".

وأشار خليل الدليمي، محامي محمد إبراهيم المسلط، إلى أن أسرة صدام حسين، لم تعتمد هذه الرواية ، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي قال إن الموضوع حساس للغاية، وله تداعياته.

وأكد الدليمي، أنه دائمًا ما يحاول نقل رواية الأمريكان ، عبر اللقاءات التليفزيونية، متابعًا أنه تم الرد على الرواية الأمريكية في هذا الشأن، وكتب رسالة في حدود عملي كانت أبلغها لمن يعنيهم الأمر.

وتابع: قمنا بنشر الرسالة عبر وسائل الإعلام، وبلغت أن الرئيس كتب هذه الرسالة، وحدد أشخاصا معينين.

وأشار المحققون الأمريكيون إلى أن "المسلط" أبلغهم بمكان اختباء صدام حسين، بعد خضوعه إلى تحقيقات مطولة عقب القبض عليه.

وتتداول راوية أخرى، عن ضلوع أحد أقرباء صدام حسين، في عملية الإفشاء بموقع اختباء الرئيس الراحل صدام حسين.

مستشار صدام حسين يفتح صندوق الأسرار الخطير

قال نبيل نجم، المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة: "إن الجهود التي بذلت لمنع الهجوم على العراق من قبل الاحتلال الأمريكي باءت بالفشل".

ونوه على أنه كان هناك إصرار أمريكي بريطاني لغزو العراق، موضحًا أنه كان وكيل وزارة الخارجية العراقية وقبيل الحرب مباشرة انتقل إلى مستشار في رئاسة الجمهورية العراقية.

أكذوبة أسلحة الدمار الشامل:

أضاف أن الاحتلال ضرب كل مراكز الحياة في العراق، موضحًا أنه تصور وجود رأي عام لوقف العدوان على العراق، لكن بلا جدوى، وتم دحض أكذوبة أسلحة الدمار الشامل من قبل كثير من لجان التفتيش، والكل اعترف بأنها كانت لعبة.

أوضح المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة: "أعتقد أن الرسائل المتبادلة بين بلير وبوش الابن التي نشرت في صحف كثيرة قالت إنه كان هناك تنسيق بينها لصياغة تلك الأكاذيب ضد العراق، مثل أسلحة الدمار الشامل وأن صدام يهدد العالم".

لفت إلى أن الأمريكان بمن فيهم "كولن باول" اعتذروا عن غزو العراق، مؤكدًا أن الأمريكان سمحوا بسرقة المتحف في العراق وجرى تدمير الآثار عقب الغزو الآثم.

الحفاظ على وزارة النفط:

أوضح أن قرار أمريكا وبريطانيا بغزو العراق واحتلاله كان خارج مجلس الأمن، وبالتالى غير شرعي وباطل، والنتائج المترتبة عليه باطلة أيضًا.

أشار إلى أن الأمريكان لم يحافظوا إلا على وزارة النفط، موضحًا أنه لم ينشأ أي شيء ذى قيمة في العراق بعد الاحتلال، كل الموجود الآن تم إنشاؤه في عهد النظام السابق، وبالتالى هناك تخلف كامل في كل جوانب الحياة الثقافية والصحية والاجتماعية.

شجاع وجريء:

أوضح المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، أن الأمريكان حاولوا تدمير الحضارة العراقية، فاليونسكو أعلنت العراق في السبعينيات خالية من الأمية، بينما الآن انتشرت الأمية بشكل كبير حتى إننا نشعر أننا عدنا للقرون الوسطى.

يذكر أن نبيل نجم، المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، زامل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في المدرسة، ووصفه في أحد اللقاءات التلفزيونية بالشجاعة والجراءة.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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