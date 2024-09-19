نظرة أمل

الخميس 19/سبتمبر/2024 - 09:32 م 9/19/2024 9:32:17 PM

مبادرة لبناء جيل جديد من القادة بداية الاستثمار فى العنصر البشرى

شهدت مصرنا الحبيبة خلال الساعات الماضية إطلاق واحدة من أهم المبادرات التنموية التى أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى وهذا ما يجعلها مبادرة تستحق أن تكون واحدة من أهم المبادرات التنموية التى يتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة، حيث تشمل محاور عديدة، منها الصحة والتعليم والمحور المجتمعي.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، هى أحد محاور المشروع القومى المستدام للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والذى يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان وتعد من أهم المبادرات التى تركز على تنمية المواطن المصري. وتستمر بداية لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، كمحور من محاور المشروع القومى المستدام للتنمية البشرية والذى بهدف إلى العمل على بناء الإنسان فى كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعى الصحى والثقافى للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل فى جميع المراحل العمرية ويشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما.

تستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» إتاحة طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واعٍ، ومثقف للمجتمع.

تتضمن المبادرة محاور كثيرة منها محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا فى التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودورى المدارس.

ومحور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطى جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذى يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ويتم تنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الانسان» على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولى إلقاء الضوء على الخدمات التى تقدمها الحكومة بشكل تحفيزى فى مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم بمراحله والصحة والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية، بينما تأتى المرحلة الثانية «المشروع القومى للتنمية البشرية» الذى يخاطب المواطن المصرى فى جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها، المبادرة تعتبر خطوة محورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الاستثمار فى تعليمهم وصحتهم وتطوير قدراتهم، نسأل الله أن تكون بداية خير وسعادة لكل المصريين.