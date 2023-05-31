عاجل
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٥.١ %
الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
ads
ads

"التعليم العالي": نعكف على دراسة قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، أن الوزارة لديها فريقا داخليا يعكف حاليا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.

txt

الحوار الوطني.. نادية طه: التعليم الأزهرى ذات طابع خاص

txt

الحوار الوطني.. عمرو هاشم ربيع يطالب باستقلال المجلس الوطني للتعليم والتدريب

 المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأعلن الصباغ، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وأشار إلى أن أغلب ملاحظات الوزارة هي اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، بجانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها.

وتابع الصباغ، "إجمالا فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم جيدة للتركيز على الأولويات وتلقى دعم كبير من الوزير ولكن الملاحظات والمقترحات سيتم تحديدها خلال أيام وسيطرحها الوزير تفصيلا".

مواد متعلقة

التعليم العالي تسعى لاحتضان المبتكرين في البحث العلمي

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

النائبة أسماء الجمال تتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة الأسعار

اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

"الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة حول تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

سري الدين: البابل شيت في كليات الحقوق جريمة

أبوشقة يطالب باستراتيجية وطنية في الصحة والتعليم تتناسب مع الجمهورية الجديدة

برلمانية الوفد تطالب بعدد من التوصيات للنهوض باستراتيجية التعليم العالي
الجريدة الورقية