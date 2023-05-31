"التعليم العالي": نعكف على دراسة قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

أكد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، أن الوزارة لديها فريقا داخليا يعكف حاليا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.

المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأعلن الصباغ، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وأشار إلى أن أغلب ملاحظات الوزارة هي اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، بجانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها.

وتابع الصباغ، "إجمالا فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم جيدة للتركيز على الأولويات وتلقى دعم كبير من الوزير ولكن الملاحظات والمقترحات سيتم تحديدها خلال أيام وسيطرحها الوزير تفصيلا".