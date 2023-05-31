الشباب والرياضة تشارك في اللجنة التنسيقية لمشروع معالجة الفجوات في مجال الصحة الإنجابية

شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب في الاجتماع التنسيقي لمشروع معالجة الفجوات في مجال الصحة الانجابية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية و وزارة التعاون الدولي و صندوق الأمم المتحدة للسكان و ممثلي الحكومة الكندية.

تناول الاجتماع الذي أقيم بوزارة الصحة استعراض انجازات الشراكات خلال العام الماضي و ماتم الوصول اليه من مؤشرات، حيث تم تجهيز وتفعيل 80 نادي سكان و بناء قدرات العاملين بمراكز الشباب، وذلك بتمويل من الحكومة الكندية حيث تم تنفيذ ١٢٨ جلسة تفاعلية والوصول الي حوالي ٥ الآف مستفيد بمراكز الشباب.

كما تم استعراض خطة العام الجاري، حيث يتم الإعداد لزيارات ميدانية لاختيار وتجهيز وتفعيل 30 نادي سكان جديد.

حضر اللقاء منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، چيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، عبدالناصر محمد مدير مشروع أندية السكان.

تعمل أندية السكان كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقري حياة كريمة فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام و قد تم الوصول الى 400 نادي سكان في مختلف المحافظات.