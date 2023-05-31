نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتفقد أعمال تطوير منطقة عرب يسار

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية معدلات أعمال الإزالات بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة استكمالًا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المناطق التاريخية والأثرية والمناطق المحيطة بها والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع العاصمة.

حرصت نائب المحافظ على متابعة أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب اليسار بنطاق حي الخليفة طبقًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني، إذْ تم الانتهاء من أعمال الإزالات بالمرحلة الأولى تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين، إذْ تم هدم حوالي ١١٠ عقارًا لتبدأ أعمال المرحلة الثانية بالمنطقة بعد صرف التعويضات.

خلال جولتها استمعت نائب المحافظ للأهالي، إذْ عبر الأهالي عن سعادتهم من خلال تسهيل الإجراءات وصرف التعويضات كافة لبدء أعمال المرحلة الثانية وتقديم خدمات التطوير المقدمة لهم بصورة مستمرة، والتي تسهم في الارتقاء بشتى مرافق القطاعات مؤكدة سيادتها على العمل على قدم وساق للبدء وإنهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني المعد لذلك والتي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل من خلال الحرص على بعث رسالة طمأنة لهم؛ لتذليل العقبات والتحديات كافة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاولى للعقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط.

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأجهزة التنفيذية بنطاق حي الخليفة بالتعاون الدائم مع الأهالي، لتلبية طلباتهم كافة والنظر المستمر إلى الشكاوى المقدمة كافة، مؤكدة الحرص الدائم للجولات المستمرة بموقع الأعمال لتذليل العقبات وعقد اللقاءات والمقابلات بصورة مستمرة مع الأهالي.

تأتى الجولات التفقدية فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها، وفي ضوء المتابعة المستمرة للوقوف على آخر المستجدات وفقًا لخطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وخطة المشروعات القومية بها، طبقًا للتوجيهات الرئاسية في ظل أعمال التطوير غير المسبوقة لرفع كفاءة المناطق التاريخية ومحيطها والتي تشهدها المنطقة حاليًّا في معظم إحيائها.

جاء ذلك حضور العميد طارق اليمني رئيس الحي وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم ومسئولي المتابعة الميدانية بالمنطقة والأجهزة التنفيذية والمعنية بالحي.