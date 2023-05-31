شون وصوامع البحيرة تستقبل 351 ألف طن قمح

استقبلت شون وصوامع القمح بمحافظة البحيرة، 351 ألف طن قمح حتي صباح اليوم الاربعاء ، وسط إنتظام إجراءات إستقبال المزارعين ، وتسهيل عمليات التوريد ، من أجل تحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453ألف طن قمح

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على إستمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023 ، وإلتزام المحافظة بتنفيذ كافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن .

أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن اجمالى ما تم توريده حتى صباح الأربعاء لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ 351 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد حتى الآن 77.3% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن قمح .

ووجهت نائب المحافظ على ضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام .

وشددت على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى الإلتزام بالقرارات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، لافتة الى أنه تم تحرير 96 محضر بإجمالي مضبوطات بلغت 2188 طن قمح .

يذكر أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع إستمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المحصول يومياً بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .