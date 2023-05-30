جدول ترتيب الدوري المغربي بعد مباراتي الوداد والجيش الملكي

ترتيب الدوري المغربي، يشهد الدوري المغربي صراع قوي بين الجيش الملكي والوداد المغربي على بطولة الدوري المغربي في هذا الموسم.

مباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي

تمكن فريق الجيش الملكي الفوز على الفتح الرباطي بهدفين دون رد في المباراة التي جمع بينهما مساء أمس الأثنين على ستاد مولاي الحسن ضمن منافسات الجولة الـ26 في الدوري المغربي .

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان الجيش الملكي والفتح الرباطي .

في الشوط الثاني سجل اللاعب أنور طرخات لاعب فريق الجيش الملكي المغربى الهدف الأول في شباك الفتح الرباطي في الدقيقة 55 ،فيما سجل عبد الفتاح حدراف بصناعه أدم النفاني في الدقيقة 84.

وشهد المباراة حالة طرد لفريق الجيش الملكي في الدقيقة 90 من أحداث المباراة.

بهذه النتيجة رفع الجيش المغربي ترتيبة في ترتيب الدوري المغربي في صدارة الدوري برصيد57 نقطة ، فيما توقف رصيد الفتح الرباطي عند النقطة 47.

الوداد المغربي ضد المغرب التطواني

سحق الوداد المغربي المغرب التطواني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد المركب محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الـ26 في الدوري المغربي.

وسجل الأهداف لكل من أمين فرحان لاعب الوداد المغربي في الدقيقة 58 بالشوط الثاني بصناعة حميد أحداد،فيما سجل يحيي عطية الله الهدف الثاني الهدف الثاني في الدقيقة76 من أحداث الشوط الثاني، فيما تلقي جلال الداوديعلى البطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة.

ويستعرض لكم بوابة الوفد الالكترونية خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المغربي.

جدول ترتيب الدوري المغربي

1- الجيش الملكي.. 57 نقطة.

2- الوداد البيضاوي.. 56 نقطة.

3- الفتح الرباطي.. 47 نقطة.

4- أولمبيك آسفي.. 41 نقطة.

5- نهضة بركان.. 37 نقطة.

6- الرجاء البيضاوي.. 36 نقطة.

7- المغرب الفاسي.. 34 نقطة.

8- النادي السالمي.. 33 نقطة.

9-اتحاد تواركة.. 32 نقطة.

10- حسنية أكادير.. 31 نقطة.

11- المغرب التطواني.. 29 نقطة.

12- شباب المحمدية.. 28 نقطة.

13- مولودية وجدة.. 25 نقطة.

14- الدفاع الحسني الجديدي.. 24 نقطة.

15- أولمبيك خريبكة.. 22 نقطة

16- اتحاد طنجة.. 22 نقطة.