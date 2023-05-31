"محافظ دمياط" تعتمد نتيجه الشهادة الإعدادية

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023.



وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة الاوائل البالغ عددهم 12 طالب وطالبة، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى الصف الثالث الإعدادي ٣١٧٨٨ طالب وطالبة حيث حضر ٣٠٩٧٠ طالب، نجح منهم ٢٣٣١٠ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٧٥ % ، كما تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " القسم المهنى " ٣٢٨ طالب وطالبة حضر الامتحانات ٣١٦طالب نجح ٢٥٥طالب بنسبة نجاح ٨٠.٦%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة ١٠٠% من الحضور بنتيجه الشهادة الإعدادية للمكفوفين وأيضًا نسبة ٩٥% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع