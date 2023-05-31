أضرار التدخين على صحة الانسان

يُحيي العالم يوم 31 مايو من كل عام اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وذلك من أجل تسليط الضوء على الاثار السلبية والضارة التي تنتج عنه، وأيضًا تذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها التدخين سواء على حياة الأفراد أو على النواحي الاقتصادية للأسر والمجتمعات معًا، حيث تضر زراعة التبغ بصحة الكوكب، وأيضًا على المحاصيل الزراعية مما يفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي، أهم المعلومات عن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في سطور:

كانت البداية منذ عام 1988م، قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من جائزة في اليوم العالمي لمكافحة التبغ إلى منظمات وأشخاص قدموا إسهامات استثنائية وفعالة لغرض مكافحة التبغ.

وقد دعت المنظمة الدولية لحظر تام ونهائي على إعلانات السجائر، حيث كشفت الدراسات أن التدخين أن هناك علاقة قوية بين إعلانات منتجات التبغ والسجائر.

وأوضح بيان الاتحاد الاوروبي أهمية الحد من استهلاك التبغ داخل الدول الأعضاء باعتبار أن ذلك يمثل أولوية صحية رئيسية للمساعدة على الامتناع عن التدخين وتجنب أضراره على صحة الإنسان، حيث أن استهلاك التبغ لا يزال يمثل أكبر خطر صحي يمكن تجنبه في الاتحاد الأوروبي ويسهم في العديد من المشاكل الصحية الخطير.

ويأيت شعار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين هذا العام تحت عنوان" لنزرع الغذاء وليس التبغ".

ويأتي أهداف الحملة كالاتي:

تعبئة الحكومات لإنهاء المعونات الممنوحة لزراعة التبغ واستخدام الوفورات في برامج استبدال المحاصيل التي تدعم المزارعين في التحول عن زراعة التبغ، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية.

إذكاء الوعي في مجتمعات زراعة التبغ بفوائد الابتعاد عن التبغ، وزراعة محاصيل مستدامة

دعم الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر والتدهور البيئي عن طريق الحد من زراعة التبغ

وسيكون المقياس الرئيسي لنجاح الحملة هو عدد الحكومات التي تتعهد بإنهاء المعونات الممنوحة لزراعة التبغ.

أضرار التدخين

سرطان الرئة

أمراض القلب

آلام في الرأس

الاكتئاب

اضطرابات في النوم

رفع ضغط الدم

سرطان الفم والحنجرة

إضعاف الاوعية الدموية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المدخنين في العالم حوالي مليار شخص، حيث يعيش نحو ثمانية مليارات شخص، ويموت ما يقرب من حوالي 15 شخصا على الأقل كل دقيقة بسبب التبغ ويشعل عشرة ملايين مدخن سيجارة.

لنزرع الغذاء،ل