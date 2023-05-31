جماعات مسلحة تسيطر علي 40% من أراضي بوركينا فاسو

قال أبولينير كيليم دي تامبيلا، رئيس وزراء بوركينافاسو، إنهم غير مستعدون لإقامة انتخابات في ظل الغياب الأمني التي تعاني منها البلاد.

انتخابات بوركينافاسو

وأضاف كيليم، عندما نقوم بإجراء انتخابات يجب مشاركة القسم الأكبر من البلاد، وفي ظل الانعدام الأمني من الصعب مشاركة الجميع.

وأوضح رئيس الوزراء بوركينافاسو، أننا أذا قررنا ننظم انتخابات في الوقت الحالي، سيعذر الوصول إلي جزء من الأراضي، فسيصبح الأنتخابات مختصرًا وغير شفافية.

وتابع رئيس الوزراء، أنه وجهة رسالة لجهة لن يذكر اسمها، قائلًا:" إذا كنتم تملكون عصا سحرية يمكنها أن توفر لنا الأمن في أسرع وقت ممكن، فسوف ننظم الانتخابات".

والجدير بالذكر أن بوركينا فاسو، منذ عام 2015 تعيش في صراعات مسلحة وهجومات متكررة، راح ضحاياها الآلاف القتلي بين المدنيين والعسكريين، وأصبح البلاد خارج السيطرة ما يقرب من 40% منها.

انقلاب عسكري في بوركينافاسو

أجر المجلس العسكري الحالي للسلطة منذ وصوله في سبتمبر 2022، إثر انقلاب عسكري، دربه ما يقرب من 50 ألف مدني لمدة شهر أو شهرين من أجل مساعدة الجيش في قتاله ضد الجماعات المسلحة.

وجدد رئيس الوزراء اليوم رغبة الحكومة في زيادة عدد هؤلاء ليصل "100 ألف وأكثر"، وذلك في ظل توالي الهجمات المسلحة، حيث قتل أكثر من 100 مدني خلال شهر مايو.

ويتعين على المجلس العسكري الانتقالي، وفق خارطة الطريق المتفق عليها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إعادة السلطة للمدنيين في يوليو 2024، بعد اجراء انتخابات رئاسية