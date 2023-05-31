الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" بالقاهرة والدقهلية وقنا

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب السيدة زينب بمحافظة القاهرة، ونادي الحوار الرياضي بمحافظة الدقهلية، ومدينة قنا بمحافظة قنا.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الإلكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفقًا لتصنيف الأمم المتحدة.

تتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن مواعيد وأماكن التدريبات كالآتي:

• القاهرة:

- يوم 31 / 5: مركز شباب حلمية الزيتون

• الفيوم:

- يوم 31 / 5: قاعة مديرية الشباب والرياضة

• السويس:

- يوم 1 / 6: مركز شباب فيصل

التسجيل والحضور من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات علمًا بأن التدريب مجانًا.