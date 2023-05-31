الذهب يتراجع مع توقعات رفع الفائدة

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31 مايو، إذ أدى التقدم صوب إبرام اتفاق سقف الديون الأميركية، والتوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى دعم الدولار بشكل أكبر.

واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، عقبة مهمة إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب، وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته، لبحثه والتصويت المتوقع عليه، الأربعاء.

وتراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها القياسية، التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي، من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق بنسبة 66.5 بالمئة، بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في يونيو.

وقال هاريش في، رئيس الأبحاث في جوتي للخدمات المالية، إن أداء الدولار، وبيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي ستصدر قريبا، يؤثران أيضا على معنويات المستثمرين.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

تحركات الأسعار

وتراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.15 بالمئة عند 1,956.74 دولار للأونصة، بحلول الساعة 9:18 بتوقيت غرينيتش، وهبط الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الشهر، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.14 بالمئة إلى 1,974.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.39 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين كذلك 0.6 بالمئة إلى 1020.33 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1421.55 دولار، وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.

أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، تراجعًا كبيرًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة بقيمة 260 جنيهًا، خلال مايو 2023 بنسبة 11.11%، وكشف التقرير الفني لجولد بيليون أن أسعار الذهب في مصر سجلت هبوط من 2600 جنيها مطلع شهر مايو إلي مستوي 2340 جنيها، وجاء ذلك علي خلفية هبوط ملحوظ في الطلب على الذهب بالسوق المصري والسماح باستيراد الذهب بدون جمارك للمصريين العائدين من الخارج.

وشهدت جلسة تداول الذهب في مصر تغيرات طفيفة في أسعار الذهب محلياً ليستمر في التحرك في نطاق محدد وذلك مع استمرار الضغوط على أسعار الذهب العالمي بسبب توقعات الفائدة الأمريكية، لينعكس هذا على أداء أسواق الذهب المحلية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2340 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18720 جنيه.

يستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

من جهة أخرى ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.