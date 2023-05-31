محافظ الجيزة يتابع حركة البيع والشراء بسوق السمك الحضارية بالمنيب

ويوجه بالدفع بورديات نظافة إضافية للحفاظ على مستوى النظافة طوال اليوم

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية لسوق السمك الحضارية، بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة تابع خلالها حركة البيع والشراء بالسوق والذى افتتح مؤخرًا كنافذة حضارية لتجارة الأسماك بمحافظة الجيزة.



خلال الجولة استمع المحافظ لآراء الباعة والجمهور من المستهلكين للوقوف على حجم الاستفادة التى حققَّتها أعمال التطوير مؤكدًا الباعة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالعرض والبيع للحفاظ على المظهر الحضارى ولتسهيل أعمال البيع والشراء بمختلف الباكيات.



للحفاظ على مستوى نظافة السوق طوال اليوم شددَّ المحافظ على الدفع بورديات نظافة إضافية لرفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكمها للاستعداد الدائم لاستقبال المترددين على السوق.



شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير الجارية بسوق ربيع الجيزي، والذى من المقرر أن يضم مركز خدمة للسيارات ومطبعة ورق بعد إزالة السوق القديم لتحسين الصورة البصرية ومواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها قطاعات المحافظة كافة.



وجَّه راشد رئيس حى جنوب الجيزة ورئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بوضع مخطط شامل لتطوير موقع سوق السمك القديمة وتجهيزه كسوق حضارية لخدمة أهالى المنطقة ولاستيعاب الباعة والأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة.

رافق المحافظ اللواء ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة، وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.