فريدة الشوباشي: حياة كريمة نموذج عالمي يحتذى به| فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن من أطلق مبادرة "حياة كريمة " كان جادًا، ولذلك تحولت حياة كريمة من مبادرة قومية لنموذج عالمي يحتذى به.

وأضافت الشوباشي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورث في 30 يونيو "خرابة"، بيت كل جدرانه مائلة، لافتة إلى أن "حياة كريمة" هي التي تبني المجتمع، وهي التي تجعل هناك نوع من التماسك الاجتماعي الذي لا يوجد له مثيل.

وتابعت: "المصريون دائمًا ما يهزمون كل عدوان بوحدتهم، والرئيس السيسي يدرك ذلك جيدًا، ويعلم بأنه إذا رسخ عناصر هذه الوحدة، بحيث لا يمكن أن تتزعزع، فإن ذلك سيكون لصالح مصر".

وأشارت إلى أن حياة كريمة تمثل نظرة رائعة لمستقبل المواطن المصري، حيث تشمل التعليم والصحة والسكن الكريم والمستقبل الذي يصون كرامته.

الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجًا مشروط بالحصول على الدعم الصحي

تتحرك الدولة المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، من خلال أحد البرامج وهو برنامج تكافل وكرامة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة، إنه من خلال هذا البرنامج تقوم فيه الدولة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم للمواطنين أو الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف عبد الغفار في تصريحات له، أنه من ضمن الدعم التابع للبرنامج الدعم المالي، موضحا أن هناك دعم أخر يقدم للأسر الأكثر إحتياجا وهو الدعم الصحي، وهو يقدم بالمجان تماما، من أجل أننا لدينا ثقافة وهي اللجوء إلى الصحة فى حال المرض فقط، بينما الأصل فى الصحة هو أن نبقي أصحاء.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جزء من الاشتراطات التي يشترطها برنامج تكافل وكرامة من أجل تقديم الدعم المادي للأسر الأكثر إحتياجا هو الحصول على الدعم الصحي، لافتا إلى أنه يشمل العديد من الأشياء، أبسطها الإلتزام بالتطعيمات حتي سن الست سنوات.

الكشف المبكر عن الإنيميا والتقزم

ولفت إلى أنه يتم المتابعة الدورية للأمراض التي قد تصيب الحوامل والأطفال حديثي الولادة، إلى جانب المشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الإنيميا والتقزم والأمراض الوراثية، والمسح السمعي، وحضور الأم لجلسات توعوية لا تقل عن ثلاث جلسات بحد أدني.

عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مؤشرات الآداء ببرنامج "الاشتراطات الصحية" للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة خلال العام الماضي 2022، للوقوف على التحديات التي تواجه العمل بالمحافظات، وإيجاد الحلول لرفع معدلات تردد الأسر على خدمات صحة الأم والطفل، وبناء القدرات في متابعة وتقييم أنشطة رفع الوعي بالشروط الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور الورشة تضمنت تحديث إطار عمل التنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، على جميع المستويات، ووضع تصور مشترك لرفع وعي الأسر الأولى بالرعاية بشأن الاشتراطات الصحية، وما تقدمه وزارة الصحة والسكان من خدمات مجانية مع زيادة التوعية المجتمعية بالبرنامج.

وشملت ورشة العمل توحيد المفاهيم المشتركة للعاملين بالوزارتين مع توضيح أهداف برنامج "الاشتراطات الصحية"، والتي تتمثل في ضرورة استفادة أسر "تكافل" من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتسجيلها لضمان استمراية الدعم النقدي الذي تمنحه الدولة لأسر تكافل، حيث تم وضع عدة شروط صحية، يجب على الأسر الالتزام بها للارتقاء بالمستوى الصحي، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.

جاء ذلك خلال حديثها عبر قناة إكسترا نيوز.

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