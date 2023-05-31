مرصد الأزهر يحث الآباء على تشجيع أبنائهم لحسن اختيار الأصدقاء

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن من أهم المخاوف التي تراود الآباء هي اختيار الصديق الصالح للأبناء، والحفاظ عليهم من الوقوع في شباك صديق السوء الذي قد يكتسبون منه العادات والصفات التي تهدم الشخصية السوية.

أضاف مرصد الأزهر، أن للصديق أهمية بالغة في حياة صديقه، وأثر كبير على فكره، من خلال تعامله معه بصورة يومية، لذا وجب اختيار الصديق بعناية وحرص.

أوضح المرصد، أن الأبناء بحكم أعمارهم الصغيرة وعدم خبرتهم الكافية في الحياة قد لا يضعون أسسًا معينة لاختيار أصدقائهم خاصة في مراحل العمر المبكرة. من هنا وجب على الآباء إكساب الأبناء مهارة اختيار الصديق، عن طريق توعيتهم بأهمية اختيار الصديق الصالح، وصفاته، وكيفية معرفة الصديق الحسن الذي يساعد صديقه على فعل الخير والتحلي بالأخلاق الحميدة.

مرصد الأزهر يحث الآباء لتشجيع أبنائهم على حسن اختيار الأصدقاء

وأردف: ومن أكبر السبل المعينة على ذلك اتباع أسلوب ضرب الأمثلة من قصص الأنبياء والرسل - عليهم السلام -، والتي يتجسد من خلالها معنى الصداقة وأهميتها وكيفية إعانة الصديق لصديقه على الأمور الصالحة.

نعم للصداقة مع الأبناء ومشاركتهم في هواياتهم

وقال المرصد إن تنمية ورعاية هوايات الأبناء منذ الصغر يسهم في اكتشاف ميولهم ومهاراتهم، وتنمية ذكائهم، ما يجعلهم أكثر تفاعلًا من الناحية الاجتماعية.

وتعدّ مشاركة الأسرة لاهتمامات وهوايات وأنشطة أطفالها من أفضل الطرق التربوية والتحفيزية لتطوير المواهب وتنمية الشخصية، واكتساب الثقة بالنفس، والشعور بالراحة النفسية والطمأنينة التي بها يزداد عطاء الابن وتميزه في عمله وبروعه في موهبته.

والعكس صحيح فإن إهمال أو حرمان الوالدين للأطفال من ممارسة مواهبهم يؤدي إلى اهتزاز وهدم شخصياتهم.