مرصد الأزهر: سيظل الأقصى شاهدًا على الصمود الفلسطيني في وجه التوغل الاستيطاني

انتهكت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الأربعاء 24 مايو، حرمة مسجد خالد بن الوليد في منطقة الكسارة شرق مدينة الخليل المحتلة، حيث أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام تجاه المسجد؛ مما أدى إلى تكسير زجاج نوافذه، وانتشار الغاز السام بداخله ما حال دون إقامة صلاة المغرب.

ويشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها المسجد الواقع على مقربة من مستوطنة "كريات أربع"، لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فقد حاولوا إحراقه واستهداف المصلين لإرهابهم ومنعهم من الصلاة فيه، ولا سيما وأن فكرة بناء هذا المسجد في تلك المنطقة المحتلة جاءت بهدف حماية أراضي مدينة الخليل من التمدد الاستيطاني، ومحاولة وقف توغل مستوطنة "كريات أربع" على حساب أراضي المدينة.

مرصد الأزهر

ويؤكد مرصد الأزهر الشريف أن مسجد "خالد بن الوليد" سيظل شاهدًا على صمود الفلسطينيين في مدينة الخليل المحتلة في وجه التوغل الاستيطاني، ومقاومته بكل السبل، مشيرًا إلى أن المساجد والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة لم تعد آمنة في ظل الانتهاكات والإرهاب الصهيوني المتواصل، لافتًا إلى أن تلك الانتهاكات قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة.

مرصد الأزهر: اقتحام القدس واقع خطير يستهدف فرض السيادة الصهيونية على المسجد

يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اقتحام وزير الأمن الصهيوني "إيتمار بن جفير" ساحات المسجد الأقصى صباح الأحد 21 مايو 2023، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك للمرة الثانية بعد توليه الحقيبة الوزارية، في غضون أقل من خمسة أشهر. وكان المتطرف "بن جفير" اقتحم الأقصى في الثالث من يناير الماضي عقب تولي حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو مسؤوليتها بفترة وجيزة.

هذا وقد أدى وزير الأمن الصهيوني طقوسًا تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى عقب اقتحامه إياها، كما أدلى بتصريح استفزازي لمشاعر المسلمين في العالم أجمع؛ إذ قال بأن الكيان الصهيوني هو صاحب السيادة على المسجد الأقصى وليس أي جهة أخرى.

للمرة الثانية بعد توليه حقيبة وزارية بحكومة الاحتلال بن جفير يجدد اقتحامه للأقصى

جدير بالذكر أن هذا الاقتحام من قبل المتطرف "بن جفير" يأتي بعد ثلاثة أيام فقط من مشاركته وعدد من الوزراء وأعضاء من الكنيست فما يُسمى بـ "مسيرة الأعلام الصهيونية" بالقدس المحتلة، إحياءً لمناسبة "توحيد القدس" في ذكرى احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف من المستوطنين. كما اقتحم خلالها 1286 مستوطن باحات المسجد الأقصى.