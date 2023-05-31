وفاة ربة منزل على يد ابنها في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، طالبًا بكلية الحاسبات والمعلومات، لاتهامه بإنهاء حياة والدته طعنا بسلاح أبيض، داخل منزلهم بمنطقة حي النادي بدائرة قسم شرطة بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا بشأن ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس، بوقوع جريمة إنهاء حياة ربة منزل على يد ابنها في منطقة حي النادي بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على "هناء. م. ح" 48 عاما ربة منزل ، جثمان هامد متأثر بإصابتها بجرح طعني بالرقبة، داخل منزلها بحي النادي بدائرة القسم في الشرقية.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابنها ويدعى " أحمد. م. ب" 22 عاما طالب بكلية الحاسبات والمعلومات.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية وسماع الجيران؛ أن المتهم مضطرب نفسيا، وكان دائم التشاجر مع المجني عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.