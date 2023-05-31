أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 مايو، في محلات الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

أسعار صرف الدولار

سجلت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار صرف الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار صرف الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققت أسعار صرف الدولار في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري:

سعر صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.10 للشراء، و33.23 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.32 جنيه للشراء، 38.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.17 جنيه للشراء، 34.32 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الكندي 22.70 جنيه للشراء، و22.79 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.44 جنيه للشراء، و4.46 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.84 جنيه للشراء، 2.85 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجل سعر صرف الـ100 ين الياباني نحو 22.00 للشراء، 22.09 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.35 جنيه للشراء، 4.37 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سعر 100.28 جنيه للشراء، 100.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر دينار البحــرين 81.79 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 80.09 جنيه للشراء، 80.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.41 جنيه للشراء، 43.61 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 32.92 جنيه للشراء، و33.23 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.01 جنيه للشراء، و33.19 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 32.81 جنيه للشراء، 33.11 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 32.82 للشراء، 33.23 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجلت متوسط أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.10 للشراء، و33.23 جنيه للبيع.