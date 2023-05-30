تراجع الدولار العالمي مع ترقب صعوبات إقرار اتفاق سقف الدين الأميركي

تراجع الدولار العالمي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 30 مايو، قليلاً مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في شهرين بعد أن زاد الاتفاق الخاص بسقف الدين الأميركي من شهية المخاطرة، وذلك على الرغم من أن إقرار الاتفاق في الكونغرس قد يواجه صعوبات.

الدولار العالمي

وانخفض مؤشر الدولار العالمي الذي يقيس العملة الأميريكية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة بلغت نحو 0.02% ليصل إلى مستوى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ نحو 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة، ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره نحو 2.5%.

وقال عدد قليل من نواب الحزب الجمهوري من اليمين المحافظ أمس الاثنين إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي الذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار، بحسب الاسواق العربية.

وتسلط هذه المعارضة الضوء على العقبات التي سيواجهها الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لإقرار الاتفاق في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن تصل البلاد إلى الحد الأعلى للدين بحلول يوم الاثنين المقبل على الأرجح.

الدولار العالمي مقابل العملات الرئيسية

الدولار العالمي مقابل العملات

وارتفعت أسعار اليورو الأوروبي بنسبة بلغت نحو 0.01% ليصل إلى مستوى سعر 1.0706 دولار، كما صعدت أسعار الجنيه الإسترليني في أحدث جلسة للتداول ليصل إلى مستوى سعر 1.2356 دولار بارتفاع بلغ نسبته نحو 0.04% على مدى اليوم.

وارتفعت أسعار الين الياباني بنسبة بلغت نحو 0.11% مقابل الدولار العالمي ليصل إلى مستوى سعر 140.31 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند مستوى 140.91 ين للدولار أمس الاثنين.

وتراجع أسعار الدولار الأسترالي بنسبة بلغت نحو 0.31% ليصل إلى مستوى 0.652 دولار، كما انخفضت أسعار الدولار النيوزيلاندي بنسبة بلغت نحو 0.15% ليصل إلى مستوى سعر 0.604 دولار.

ومن ناحية أخرى هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند مستوى سعر 20.2 مقابل الدولار لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.