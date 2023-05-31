تداول 17 ألف طن بضائع و794 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأربعاء 2023/5/31 بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 794 شاحنة بضائع و86 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 429 شاحنة بضائع و 70 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 365 شاحنة بضائع و 16 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال اربع سفن وهى SN HARMONY و الحرية و امل والقاهرة و تغادر الميناء السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس

واستقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، وغادرت الميناء السفينتين امل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2900 طن بضائع عامة ومتنوعة و 240 شاحنة بضائع

ويشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3020 راكبا بموانيها .

هذا وتضم نوانى البحر الاحمر 6 موانىء هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر ان تطوير وتحديث الموانىء ادى ألى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة اعداد الركاب و السائحين المترددين على موانى الهيئة

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانى و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الإتصال و انظمة المراقبة الحديثة

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانى سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبليةالممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠الف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ متر ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ مليون حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ مليون طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء

وانشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافه الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.