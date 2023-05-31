الأربعاء 31 مايو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نهى طلعت: التحالف الوطني ينفذ مبادرة 600 ألف باب رزق

الدكتورة نهى طلعت
الدكتورة نهى طلعت

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أنه تم تدشين مجموعة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين في محافظة بنى سويف، مؤكدةً أن اليوم في غاية الأهمية بالنسبة للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

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توفير 100 ألف فرصة عمل:

وأضافت طلعت في تصريحات تلفزيونية، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ينفذ مبادرة 600 ألف باب رزق التي ينوي الإعلان عنها من خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني ، حيث نستهدف توفير 100 ألف فرص عمل جديدة و500 ألف فرصة دعم لقطاع الزرعة خلال عام 2023.

وذكرت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، :"نقوم بعمل مجموعة من الشركات ضمن مؤسسات التحالف المختلفة، واستهدفنا عدد من الأسر التي تحتاج لزيادة الدخل والتمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا وندرس مطالب الأسر التي تحتاج لفرص عمل ".

 

 

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محافظ الفيوم يشهد فعاليات إطلاق مبادرة التحالف الوطني "كتف في كتف"

التحالف الوطني للعمل الأهلي يكشف تفاصيل مبادرة كتف بكتف (شاهد)

التحالف الوطنى للعمل الأهلى
الجريدة الورقية